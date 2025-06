Bari, concluse le riprese del film internazionale The Betrayers

Stanno per concludersi in Puglia le riprese del film The Betrayers, diretto dallo scrittore e regista canadese David Bezmozgis, una produzione internazionale di Vortex Media società canadese e dell’ucraina Fore Film, con produzione esecutiva di Dinamo Film. Il film è realizzato con il contributo di Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.

Le riprese, che termineranno oggi 27 giugno, vedono coinvolte numerose location urbane e costiere della Puglia che per questo film saranno lo sfondo per l’ambientazione di una storia che si svolge in Crimea e a Gerusalemme. Il film è stato girato in varie località del territorio, tra cui Bari, Bitetto, Monopoli, Mola di Bari e Modugno trasformate in angoli di Europa dell’Est.

The Betrayers è un film drammatico ambientato nel contesto post-sovietico, che ruota attorno all’incontro tra un ex dissidente sovietico e il suo traditore, dando spazio a profonde riflessioni sui temi della giustizia, della memoria e del perdono.

Il progetto si avvale della collaborazione delle amministrazioni locali e coinvolge attivamente maestranze e professionisti pugliesi, che rappresentano il 90% della troupe attualmente all’opera nella realizzazione del film. Ancora una volta Dinamo Film, con il produttore esecutivo Ivan D’Ambrosio, il direttore di produzione Enrico Magliocca e con l’apporto dell’art director Mattia Lorusso e della sua equipe di scenografia, è all’opera su un film che

riesce a rendere credibile la Puglia anche come scenario in cui vengono ambientate località dalle architetture e paesaggi molto lontani da quelli della nostra Regione.

Un punto di forza dell’intero comparto pugliese, le cui professionalità sono ormai talmente collaudate e solide da rendere la Puglia attrattiva anche per produzioni che non sono interessate a promuovere il nostro territorio, secondo

una logica ormai superata da anni, ma a lavorare con professionisti capaci di rendere realtà l’esigenza primaria dell’industria cinematografica: quella della verosimiglianza.

Dinamo Film ha inoltre coinvolto gli studenti del DAMS – Discipline dell’audiovisivo, della musica e dello spettacolo – in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, organizzando una visita sul set per

una vera e propria esperienza internazionale, destinata ai giovani interessati a intraprendere un percorso professionale in produzione cinematografica, senza andare altrove, ma restando in Puglia.