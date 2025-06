Gallipoli, al Parco Gondar estate di eventi: “Per festeggiare 18 anni”

Ha raggiunto la maggiore età il Raffo Parco Gondar di Gallipoli, il più grande parco polifunzionale d’Italia, diventato negli anni punto di riferimento per migliaia di giovani provenienti da tutta Europa. Per festeggiare i suoi 18 anni, dal 12 luglio al 31 agosto è in programma una stagione ricca di eventi, tra musica, arte urbana, cultura, sport e street food.

Sette palchi, 30 serate, oltre 250 artisti e 50mila metri quadrati di spazi aperti: i numeri del cartellone estivo sono da record. Tra i nomi più attesi: il duo The Chemical Brothers (9 agosto), Anna (11 agosto), Sfera Ebbasta (4 agosto), Guè e Rose Villain (13 luglio), Kid Yugi con Papa V e Nerissima Serpe (20 luglio), Baby Gang ed Emis Killa (14 agosto) e Luchè (16 agosto).

Non mancheranno eventi speciali. Il 18 e 19 luglio andrà in scena la sesta edizione del Fish And Gin Festival, che unirà musica ed enogastronomia con ospiti come Cristina D’Avena feat Gem Boy, Antonio Castrignanò e i Sud Sound System. Il 30 luglio sarà la volta di Mai Dire Goku, la cartoon live experience più grande d’Italia, in occasione della prima edizione di Gallipolicon: un evento dedicato a comics, cosplay e cultura pop giapponese, con gare, doppiatori, disegnatori, area trucco e auto personalizzate.

Tra le serate più attese anche Voglio tornare negli anni ’90 (6 agosto), Teenage Dream (12 agosto), la festa anni 2000 per tornare adolescenti, e La Notte dei Format (20 agosto), con “La Vita a 30 anni”, “We Love 2000” e “Spaghetti Pop”, in una maratona di hit dance-pop e coreografie spettacolari. Ogni settimana spazio al party residente Kawabonga XXL Extreme, tra musica, costumi e performance esilaranti. Chiuderà il calendario, il 30 e 31 agosto, la quarta edizione dell’Apulia Sport Convention, la prima grande convention del Sud Italia dedicata a sport e fitness.

“Parco Gondar è oggi un hub culturale, gestionale e ambientale, un vero ecosistema urbano, vivo e inclusivo, dove Gallipoli non è solo una meta turistica, ma un laboratorio permanente di crescita economica”, ha dichiarato Raffaele De Santis, presidente di Federalberghi Lecce. “In 18 anni – ha sottolineato – il parco ha inciso in modo significativo sullo sviluppo del territorio”.

