Molfetta, per Minervini “divieto di avvicinamento in Comune”

“Sarà notificata a breve al sindaco di Molfetta una modifica del dispositivo che ha previsto la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio per un anno, con un divieto di dimora presso i locali di Palazzo di città. È una sorta di divieto di avvicinamento al Comune. Bisognerà capirne l’attuazione pratica ma siamo soddisfatti perché vuol dire che è stata accolta parte della tesi difensiva”. Così all’ANSA Mario Malcangi, avvocato del sindaco di Molfetta (Bari), Tommaso Minervini, anticipa la notifica del provvedimento da parte del tribunale del Riesame di Bari che oggi ha prima sostituito gli arresti domiciliari del sindaco con l’interdizione per un anno e ora ha modificato la sospensione. “Tra 45 giorni saranno rese note le motivazioni e sapremo meglio”, aggiunge il legale. Minervini era stato arrestato il 4 giugno nell’ambito di una inchiesta sulla presunta concessione di appalti in cambio di voti. “Evidenziamo che il Riesame ha ritenuto di non confermare alcuna misura cautelare in ordine ai reati più gravi contestati al sindaco, in particolare, quello di di aver turbato la gara per l’appalto di porta futuro, il depistaggio e la corruzione”, ribadisce l’altro difensore Tommaso Poli. “Restiamo convinti – continua Poli – che anche le residue imputazioni provvisorie possano essere ulteriormente chiarite, con la piena dimostrazione della corretta condotta del sindaco”. Ne dà notizia l’Ansa.