Al via Puglia Showcase: vetrina del teatro e della danza contemporanea

Inizia oggi Puglia Showcase la vetrina del teatro e della danza contemporanea made in Puglia dedicata quest’anno a Carlo Formigoni, in programma fino a sabato 5 luglio tra il Teatro Comunale di Cisternino Paolo Grassi, il Teatro Verdi di Martina Franca e la dimora di Carlo Formigoni ad Ostuni.

Il progetto è di Regione Puglia, ideato e realizzato da Puglia Culture, col sostegno di Regione Puglia-PACT Polo Arti Cultura Turismo. Questa edizione è in collaborazione con il Comune di Cisternino, il Comune di Martina Franca, il Comune di Ostuni, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro–Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, con la Fondazione Paolo Grassi e in partnership con ANCT (Associazione Nazionale Critici di Teatro) e l’Ordine dei Giornalisti Puglia.

In arrivo oltre 100 tra operatori di teatro e di danza nazionali e internazionali, organizzatori e distributori, registi, autori, attori, i rappresentanti di tutti i circuiti teatrali regionali mono e multidisciplinari riuniti in seno all’ARTI (Associazione delle Reti teatrali italiane) https://www.facebook.com/RetiTeatraliItaliane/, direttori e presidenti di festival, teatri stabili; esponenti di tutto il mondo teatrale italiano: dal Piccolo Teatro di Milano, all’Elfo Puccini, ad Arteven, al Teatro Stabile di Torino, Fondazione Piemonte dal Vivo, Ert (Associazione Emilia Romagna Teatro, Teatro Bellini di Napoli, Teatro di Roma, e anche dalla Liguria e altre regioni, solo per citarne alcuni, oltre che i rappresentanti dell’Agis. Nutrito anche il parterre degli ospiti internazionali, dal Festival Sala de Parto di Lima, al Kunstfest Weimer-Germania, La Mama di NY, al Festival Santiago a Mil-Cile, fino al Festival di Shizuoka-Giappone, e BIPAF-Corea, e dal MInistero della Cultura -Messico.

Diverse le testate giornalistiche e teatrali presenti, tra queste Il manifesto, Radio 3, Theatron, Doppiozero, Altre velocità, Teatro E Critica, Krapp’s Last Post, Hystrio, oltre che i colleghi del regionale.

Come si scorge dal programma www.pugliashowcase.it, sono previste le presenze di parlamentari componenti delle Commissioni Cultura di Camera e Senato e dalla Regione Puglia, e dalla Regione Puglia a cominciare dai presidenti della Giunta e del Consiglio, Michele Emiliano e Loredana Capone, ad assessor* di cultura e turismo, al presidente della Commissione VI al Direttore Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Aldo Patruno.

Tre spettacoli al giorno, la sera dopo le 22.30 i concerti LIVE, forum e dibattiti.

Ad aprire il Puglia Showcase 2025 il 2 luglio sarà la Compagnia del Sole con “Quando le Stelle Caddero nel fiume”, di Paolo Comentale, drammaturgia Marinella Anaclerio, regia Alessandro Maggi (ore 16.00, Teatro Paolo Grassi di Cisternino, durata 60 minuti). La giornata proseguirà con l’omaggio di Teatro delle Forche a Carlo Formigoni: “La nostra città”, di Thorton Wilder, riduzione scenica e regia di Carlo Formigoni, con Giancarlo Luce, Erika Grillo, Monica Contini, Lucia Zotti e Arthuro Baetacher (ore 19.00, Teatro Paolo Grassi di Cisternino, durata 55 minuti).

Alle 20 aprirà il Villaggio Puglia negli spazi della dimora di Formigoni ad Ostuni dove, oltre alla possibilità di degustare le eccellenze enogastronomiche pugliesi, ci sarà il primo live : il Canzoniere Grecanico Salentino – La Festa (ore 22.30). Al villaggio si potrà accedere ogni sera a partire dalle ore 20.00 acquistando un ticket di ingresso che comprende la partecipazione al concerto serale e una degustazione enogastronomica.

https://www.vivaticket.com/it/venue/spazio-esterno-carlo-formigoni/520578063

Durante la serata sarà inoltre possibile assistere e ascoltare alla prima diretta del Podcast Puglia Showcase che, fino al 5 luglio, avrà una postazione fissa all’interno del Villaggio Puglia (dalle 20) con una prospettiva e un racconto dedicato di ciò che accade dentro e fuori dagli eventi, con interviste uniche in grado di dare voce a ospiti, protagonisti e pubblico della vetrina di teatro e danza pugliese.

Altri sguardi è invece l’osservatorio delle nuove generazioni sul teatro pugliese a cura di Puglia Culture in collaborazione con Erika Grillo e Chiara Petillo del Teatro Delle Forche e con Nella Califano e Lorenzo Donati di Altre Velocità. Si tratta di uno spazio di confronto, dialogo e partecipazione attiva dedicato agli under 30, pensato per coinvolgere studentesse e studenti in un percorso originale di visione critica e partecipazione culturale. Il cuore del progetto è un vero e proprio laboratorio critico: accompagnati da Teatro Le Forche e Altre Velocità i giovani dell’osservatorio analizzeranno ogni spettacolo sotto molteplici aspetti – dalla regia all’interpretazione, dalla scenografia alla drammaturgia – per poi restituire una riflessione corale, capace di accogliere visioni differenti e stimolare il pensiero critico.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero senza prenotazione fino a esaurimento posti, tranne quelli previsti nella dimora di Formigoni riservati a operatori e stampa accreditata. Il Villaggio Puglia è aperto dalle 20 (Biglietti 20 euro che includono concerto e degustazione) https://www.pugliashowcase.it/villaggio-puglia/.