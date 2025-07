Borgo diVino in tour a Cisternino: appuntamento dal 4 luglio

Cisternino sarà il decimo di 22 appuntamenti di un tour nazionale nel circuito de “I Borghi più belli d’Italia” (un borgo per regione per un totale di 20 tappe) che si fregia quest’anno dell’aggiunta di 2 tappe estere: San Marino, Borgo Ospite Internazionale dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, e Le Castellet, Borgo certificato nell’omologa Associazione francese “Les Plus Beaux Villages de France”.

Tre giorni dedicati al Gusto e alla Bellezza che permetteranno al pubblico dei wine lovers di conoscere vini, ascoltare le storie dei produttori e assaporare specialità gastronomiche tipiche del territorio in una delle località costiere più affascinanti della Puglia. L’evento è promosso dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e organizzato da Valica S.p.a, con la Camera di Commercio Brindisi Taranto, in qualità di partner istituzionale della tappa pugliese.

Venerdì 4, Sabato 5 e Domenica 6 luglio, nel centro storico di Cisternino troverete una selezione dei migliori vini territoriali e nazionali, per una proposta enologica che spazierà dalle etichette locali a quelle di circa cantine provenienti da diverse regioni italiane come Lazio, Basilicata, Veneto, Toscana, Abruzzo, Piemonte e non solo.

Presenti anche stand gastronomici che prepareranno specialità del territorio e non solo, tra cui: orecchiette alla contadina, coni di bombette, panzerotti, fave e cicoria in crosta di pane ma anche taglieri di salumi e formaggi, mix di fritti della tradizione e non solo.

“Sostenere la tappa di Cisternino del circuito Borgo diVino rappresenta per la Camera di commercio di Brindisi – Taranto non solo l’occasione per promuovere le eccellenze vitivinicole e, più in generale, enogastronomiche dei nostri territori, ma anche un segnale concreto di vicinanza alle imprese e presenza nelle comunità – dichiara Vincenzo Cesareo, Presidente della Camera di Commercio di Brindisi Taranto – Attraverso il claim “Brindisi e Taranto: un sorso di storia”, vogliamo invitare cittadini e turisti a scoprire, calice dopo calice, un itinerario autentico tra borghi, filari ed esperienze che rendono unica la nostra terra. Cisternino, tra “I Borghi più belli d’Italia”, è il palcoscenico ideale per raccontare tutto questo con l’orgoglio della tradizione e lo sguardo rivolto al futuro dell’innovazione”.

Borgo diVino in tour è un evento aperto a tutti, wine lovers, turisti o semplici curiosi.

“Borgo diVino è per i nostri produttori una grande occasione di promozione e di confronto con alcune tra le migliori etichette d’Italia – dichiara Roberto Pinto, Vice Sindaco del Comune di Cisternino – È un tassello che ben si inserisce nelle politiche pubbliche per far rivivere la viticoltura nella nostra Valle d’Itria, una terra storicamente vocata in particolare alla presenza delle uva a bacca bianca. Cisternino anche quest’anno saprà accogliere al meglio i tanti partecipanti e wine lovers che affolleranno le nostre stradine e i tanti stand”.

Borgo diVino a Cisternino si svolgerà tra Via San Quirico, Via Manzoni, Corso Umberto e Piazza Marconi, in un’area ad ingresso libero, nei seguenti giorni e orari: venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 luglio dalle 18.00 alle 24.00.

Lungo il percorso dell’evento i visitatori troveranno un percorso di degustazione con postazioni ad hoc dedicati alle cantine, un percorso formativo sul mondo del vino e un’area gastronomica dove potranno deliziarsi con piatti tipici locali.

Per le degustazioni di vino i visitatori potranno acquistare un voucher al costo di €18 comprensivo di 8 assaggi di vino; verrà consegnato anche un kit composto da sacchetta e calice.

Il voucher per le degustazioni può essere acquistato direttamente sul posto, durante i giorni dell’evento, oppure online sul sito borgodivino.it/cisternino.

L’evento si arricchirà anche di concerti e musica dal vivo che animeranno le serate, tra cui il concerto del pianista Augusto Semeraro (venerdì e sabato), il dj Ivan Tù (sabato dalle 22.00) , i “Contrabbandisti” (domenica) con musica swing italiana ed internazionale.

“Borgo diVino in Tour” si è ormai consolidato come uno degli appuntamenti enogastronomici più apprezzati a livello nazionale – dichiara Luca Cotichini, Co-Founder, COO e BU Events di Valica S.p.A. – Per l’edizione 2025 puntiamo a superare le 70.000 presenze, portando il nostro format in 22 tappe, per un totale di 66 giorni di evento e oltre 1000 etichette in degustazione, con un’importante novità: per la prima volta il tour toccherà 2 nuove destinazioni fuori dai confini nazionali, il borgo di Le Castellet in Francia e la Repubblica di San Marino. Il pubblico potrà vivere un’esperienza a 360 gradi grazie all’eccellenza della produzione vitivinicola italiana e un’area gastronomica interamente dedicata ai prodotti tipici dei Borghi più belli in Italia. In ogni tappa non mancheranno eventi di approfondimento culturale e musicale, pensati per arricchire l’esperienza dei visitatori e renderla ancora più coinvolgente. Borgo diVino in Tour è un progetto di promozione territoriale che mette in rete borghi, produttori e territori, creando valore e visibilità per le realtà locali.”

“La quinta edizione di Borgo di Vino in Tour 2025 – dichiara Fiorello Primi, Presidente dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” – varca per la prima volta i confini nazionali e inizia ad assumere una valenza europea. La presenza di San Marino e di un Borgo francese, Le Castellet, danno quel tocco di internazionalità che non può che far bene, non solo alla manifestazione quanto soprattutto alla promozione dei vini e dei cibi prodotti nei territori dei Borghi più belli d’Italia. Ulteriore possibilità di sviluppo è prevista nei prossimi anni, vista l’importante sinergia con la Federazione Internazionale “Les Plus Beaux Villages de la Terre”, di cui la nostra Associazione fa parte. Da aprile a novembre sarà un bel viaggio nei borghi e nei territori all’insegna del buon vivere, del buon bere e del buon mangiare”.