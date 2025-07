Donazione multiorgano ad Andria, un 88enne salva tre vite

Si è conclusa la notte scorsa, nelle sale operatorie dell’unità operativa di Rianimazione dell’ospedale Bonomo di Andria, dirette dal dott. Nicola Di Venosa, l’ottava donazione multiorgano del 2025 nell’Asl Bt. Un uomo di Bisceglie di 88 anni ha donato il fegato, prelevato da un’equipe del Policlinico di Bari ed i reni, prelevati da un’equipe di Urologia di Foggia.

“Desidero ringraziare la famiglia che, con la moglie ed i figli del donatore, non ha esitato a dire sì alla vita che continua – afferma il dott. Giuseppe Vitobello, coordinatore donazioni della Asl Bt – compiendo un gesto di estrema generosità”.

“Un sentito grazie – commenta il Commissario Straordinario Asl Bt Tiziana Dimatteo – va a tutti gli operatori sanitari del Bonomo che, a vario titolo, sono intervenuti per la perfetta riuscita delle operazioni. Un ringraziamento doveroso va, quindi, alla famiglia per questa prova di grande altruismo, permettendo il prelievo degli organi del loro caro. Donare vuol dire sostenere la vita che continua, è per questo fondamentale alimentare sempre la cultura della donazione degli organi”.