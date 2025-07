Riapre la ruota panoramica a Bari: in largo Giannella sino a dicembre

Dal 3 luglio, in largo Giannella a Bari, ha riaperto la Ruota Panoramica Blue Sky Wheel, una delle ruote panoramiche itineranti più alte d’Europa con i suoi 50 metri d’altezza, che rimarrà operativa sino al prossimo 3 dicembre.

La struttura d’intrattenimento, dotata di 36 cabine progettate per far accomodare 6 persone e protette da un sistema di vetri per una maggiore sicurezza per una perfetta visuale del panorama, è ormai un punto di riferimento per i turisti e i baresi che vogliono ammirare la città da un punto di vista privilegiato. Rivisitazione della classica ruota panoramica, la Blue Sky Wheel è specificatamente progettata e costruita per spettacoli itineranti e, grazie al suo design vintage anni ’70 caratterizzato dal color bianco con riflessi azzurri, si uniforma perfettamente all’ambiente urbano circostante e allo skyline del capoluogo pugliese.

Può inoltre vantare oltre 3.500 punti luce a led di ultima generazione, che di sera la rendono uno spettacolo unico per grandi e piccini.vÈ stata confermata la possibilità di noleggiare una “Cabina Vip”, che potrà ospitare da 2 a 4

persone, con un frigo bar e l’opportunità di usufruire di giro dedicato della durata di 30 minuti e l’omaggio di una bottiglia di prosecco. Attiva anche la cabina dedicata ai disabili, che permetterà a persone portatrici di handicap di salire sulla Ruota direttamente con la loro sedia a rotelle, in compagnia di un accompagnatore.

“Ringraziamo il sindaco di Bari e tutta l’amministrazione comunale – ha detto Milo Bertoni, rappresentante della Soffiatti e Montenero Park, società proprietaria della Ruota – per averci concesso ulteriori 6 mesi di permanenza nel capoluogo pugliese, cercando così di aiutare la città ad incrementare il turismo sia locale che straniero, in quanto ormai la Ruota Panoramica è diventata un simbolo della città di Bari. Teniamo inoltre a ricordare la nostra disponibilità a organizzare qualsiasi tipo di evento, che sia sociale, culturale o religioso, e siamo aperti a collaborazioni sia con l’amministrazione comunale che con soggetti privati”.

La ruota Blue Sky Wheel sarà aperta tutti i giorni dalle 18:30 sino all’una di notte, mentre nel week- end e nei giorni festivi sarà aperta dalle 11 di mattina sino all’una di notte. I costi rimangono invariati: 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini alti non più di un metro e 20 centimetri.