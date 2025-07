Madre e cuccioli abbandonati sotto il sole: si cerca responsabile

“La pietà (dal latino: pietās) è un sentimento di compassione, partecipazione e pena per la sofferenza degli altri esseri viventi. Sembra che ormai sia un sentimento dimenticato dal mondo”. Scrive così sui social NOGEZ Bari Comando Provinciale Guardie Ecozoofile : ” Nessuna pietà per una mamma con 10 cuccioli da allattare, lasciata in campagna, sotto il sole cocente, in attesa della sua sorte. Qualcuno ha visto un auto ferma nel luogo del ritrovamento, che ci ha segnalato il tutto. Ci siamo prontamente recati sul posto e abbiamo subito attivato la procedura di pronto soccorso. La mamma è un pò sofferente e i cuccioli affamati. Nel complesso mamma è piccoli sembrano stare bene.

Chi ha commesso questo atto abominevole, se individuato, sarà punito per legge, se qualcuno dovesse avere ulteriori informazioni utili ci contatti. Adesso chiediamo a tutti un aiuto per le condivisioni per eventuale adozione e per raccolta cibo specifico per la mamma che ora ha un bel lavoro da fare”.

Interviene anche l’Aidaa (Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente): “Abbandonare una cagnolina con dieci cuccioli sotto il sole sperando solo che muoiano è un atto abominevole e criminale. Grazie ai volontari grazie ai quali sono stati salvati sia la mamma che i cuccioli ma noi riteniamo di dover perseguire il responsabile o i responsabii di questo gesto criminale. per questo abbiamo deciso di profilare questo ignobile essere con l’aiuto di un criminolo che nomineremo ad inizio settimana prossima. E sulla testa del responsabile mettiamo una taglia di 1.000 euro che sarà pagata a chi con la propria denuncia fornirà alle autorità competenti elementi per individuare e far condannare il responsabile.”