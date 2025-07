In Italia 330mila con vitiligine, ma il 42% non va dal medico

Spesso considerata solo una condizione estetica, la vitiligine è una patologia cronica autoimmune della pelle, frequentemente associata a comorbidità, tra cui disturbi della tiroide e diabete In Italia, ne sono affette circa 330mila persone.

È ancora molta la disinformazione che circonda questa malattia, che influisce anche sulla salute psicologica di chi ne è affetto. In occasione della Giornata mondiale della vitiligine Elma Research ha condotto un’indagine su 141 persone colpite dalla patologia. È emerso che per il 78% del campione, questa malattia ha un significativo impatto sulla salute psicologica, sulla sfera sociale, relazionale e lavorativa. In particolare, prevale il forte senso di rassegnazione, spesso collegato a una gestione non ottimale della patologia. Sono ancora molte infatti – il 42% del campione – le persone con vitiligine che non si fanno seguire da un medico. Questo comporta disinformazione e scarsa conoscenza delle nuove possibilità di trattamento: il 61% dei pazienti intervistati non ha consapevolezza delle nuove opzioni disponibili. Inoltre, tra le convinzioni errate più diffuse vi sono quelle secondo cui la malattia sia contagiosa, causata dallo stress o si limiti a un semplice problema estetico. In questo scenario, prende il via la campagna ‘Vitiligine, è tempo di essere liberi. Oltre i falsi miti, verso nuove possibilità’, promossa da Incyte Italia, con il patrocinio di Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici della fondazione Corazza) e Psoriasi&Co, ha l’obiettivo di promuovere – attraverso due webinar nell’ambito dei quali i pazienti e le persone interessate possono confrontarsi con alcuni esperti – una corretta informazione e incoraggiare il dialogo con gli specialisti di riferimento, aspetto fondamentale per una gestione ottimale della patologia.