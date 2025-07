Boscia, nuovo presidente società scientifica chirurgia vitreo-retinica

Il prof. Francesco Boscia è stato eletto nuovo presidente nazionale della Società Scientifica della Chirurgia Vitreo-retinica (GIVRE). La nomina rappresenta un importante riconoscimento per il professore barese ordinario di Oftalmologia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e dirigente medico dell’Unità Operativa di Oculistica del Policlinico di Bari, che ha diretto la Clinica Oculistica e la Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell’Università di Sassari dal 2013 al 2019.

“Sono profondamente onorato di questo prestigioso incarico – ha dichiarato il prof. Boscia – che rappresenta per me non solo un importante riconoscimento da parte dei colleghi di tutta Italia, ma anche una responsabilità che accolgo con grande senso di impegno. La fiducia che mi è stata accordata mi sprona a lavorare con determinazione per consolidare i rapporti con la comunità scientifica internazionale, essere un punto di riferimento per la ricerca e promuovere momenti di formazione e confronto a livello nazionale, con l’obiettivo di far progredire ulteriormente la chirurgia vitreoretinica e offrire ai pazienti le migliori opportunità di cura”.

Boscia, laureato in Medicina e Chirurgia nel 1986 e specializzato in Oftalmologia nel 1991 presso l’Università di Bari, ha completato la sua formazione con una Fellowship in chirurgia vitreoretinica presso il prestigioso King’s College Hospital e il Moorfields Eye Hospital di Londra nel 1999. È stato dirigente medico di I livello presso la Clinica Oculistica dell’Università di Bari dal 1991 al 2013.

Il neo-presidente del GIVRE vanta un curriculum di assoluto rilievo internazionale: autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e Principal Investigator in decine di trials clinici, ha ricevuto importanti riconoscimenti dall’American Academy of Ophthalmology (Achievement Award 2004) e dall’American Society of Retinal Specialists (Honor Award 2006). Nel 2025 ha ricevuto il dottorato honoris causa dall’Università di Timisoara.

Membro di numerose società scientifiche internazionali, tra cui l’American Society of Retina Specialists, l’Association for Research in Vision and Ophthalmology (di cui è stato Program Committee Member e Presidente), l’American Academy of Ophthalmology, Euretina e Macula Society, il Prof. Boscia porta alla guida del GIVRE una consolidata esperienza nella ricerca e nella pratica clinica oftalmologica.