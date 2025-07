Bari, la denuncia dei turisti: “Chiesti soldi in più per il taxi”

“Siamo stati vittime di un abuso da parte di un tassista”. Inizia così il racconto che un turista ha voluto affidare alla redazione di Borderline24 raccontando un episodio avvenuto negli scorsi giorni. “Online – spiega il turista – avevamo trovato che il prezzo dalla stazione centrale di Bari all’aeroporto fosse di 23 o 25 euro. Il tassista ci ha fatto pagare 28 euro. Ovviamente inizialmente mi sono rifiutato, ma ha iniziato a comportarsi in modo aggressivo. Alla fine ho pagato perché non volevo andare alla stazione di polizia o chiamare le forze dell’ordine. Ha anche insistito per essere pagato solo in contanti, cosa che ho rifiutato”, conclude. Il Comune, proprio in risposta alle segnalazioni dei turisti, ha intensificato i controlli sui taxi e sugli ncc. Negli scorsi giorni anche la cooperativa Taxi Bari aveva preso le distanze da atteggiamenti di questo tipo promettendo di vigilare al fine di rendere maggiormente sicuri i mezzi e con prezzi rispettosi di quanto previsto da regolamento comunale.