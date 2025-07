Bari, polemiche per via Speranza a Palese: “Pericolosa”

Auto che sfrecciano ad ogni ora incuranti della segnaletica e in particolare, dei ciclisti e dei pedoni. Accade a Palese, in via Speranza. A denunciarlo sono alcuni residenti che chiedono maggiori controlli in una via che, evidenziano “è stata riqualificata per essere meno pericolosa, ma è invece peggiorata”.

“Purtroppo gli automobilisti non rispettano la segnaletica e neanche i limiti di velocità – evidenzia una cittadina – molte volte si rischia di essere investiti. Transitano senza alcun problema su quelli che dovrebbero essere parcheggi o a ridosso della pista ciclabile che, inoltre, risulta poco visibile quando le auto sono parcheggiate. Forse bisognerebbe mettere dei dissuasori o della segnaletica luminosa, ho rischiato più di una volta di essere investita. Di sera poi, anche se la strada è illuminata, la visibilità non è delle migliori. Dovevano rendere questa strada migliore e più sicura, invece da ciclista, mi sento sempre meno sicura nel transitarla. Spero in più controlli e sanzioni per chi non rispetta le regole, non vogliamo altre vittime”, conclude.