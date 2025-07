Bari, al via da ottobre la nuova stagione del teatro Kismet

Si intitola Rinascenza la stagione 2025/2026 del Teatro Kismet di Bari, in partenza da ottobre con un cartellone ricco e audace: 22 spettacoli in programma fino ad aprile, tra produzioni italiane e internazionali, debutti e nomi di spicco del panorama teatrale. Tredici titoli comporranno la stagione serale e nove quella dedicata alle famiglie. Per la prima volta, la direzione artistica sarà condivisa tra Teresa Ludovico e Gianni Forte, in una nuova sinergia per i Teatri di Bari, riconfermati come Teatro delle città di rilevante interesse culturale per il triennio 2025-2027.

Sul palco saliranno registi e attori di fama come Emma Dante, Lino Guanciale, Gianmarco Saurino, Michele Sinisi, Antonio Rezza, Flavia Mastrella, Gabriele Di Luca e Massimiliano Setti. In programma anche trasposizioni teatrali di opere importanti, come il romanzo di Nicola Lagioia e il saggio dello psicoanalista Vittorio Lingiardi. “In un momento in cui il sistema dello spettacolo dal vivo fatica a sostenere le esperienze più coraggiose – ha commentato l’assessora regionale alla Cultura Viviana Matrangola – il Kismet sceglie di rilanciare, mettendo al centro relazioni, ascolto e differenze. Rinascenza è una proposta sperimentale che la Regione Puglia sostiene con convinzione”.

Sulla stessa linea l’assessora alle Culture del Comune di Bari, Paola Romano: «In un tempo segnato da nuove barriere e nazionalismi, ripartiamo dal teatro internazionale e dalle collaborazioni con realtà italiane. Solo attraverso la cultura possiamo rinascere come comunità euromediterranea». “Questa stagione – conclude Mariella Pappalepore, presidente di Teatri di Bari – segna una svolta importante: l’unione di due figure centrali del teatro contemporaneo e la conferma del nostro ruolo culturale a livello nazionale sono il frutto di un lavoro attento e appassionato”.