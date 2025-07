Il cantautorato torna in piazza: a Bari arriva “Note Italiane”

La rassegna musicale, NOTE ITALIANE Cantautorato in piazza, giunge alla sua 7° edizione. In questa edizione si darà particolare importanza alla storia della canzone d’autore italiana nel mondo, per non dimenticare ma conservare quello che i cantautori hanno voluto esprimere e testimoniare confrontandosi con altre culture ed entrare molte volte in simbiosi. La Rassegna Musicale si svolgerà in piazza Aldo Moro il 30 Luglio 2025, ore 20,30.

L’Associazione APS Laboratorio Creativo DIAMO VOCE ALLA MUSICA è molto attenta al pubblico a cui si rivolge, la priorità, certo è rivolta ai giovani, pilastro del nostro futuro, ma non esclude le altre fasce d’età. Difatti la fascia d’età che supera i trent’anni è la nostra memoria storica, per cui portare su di un palco le emozioni passate significa rivivere quelle emozioni che hanno accompagnato la nostra vita. Entrando nel vivo dell’evento si alterneranno vari interpreti, e performers che sicuramente stupiranno. E’ il caso dell’artista salentina “Elena Nel Mondo” che ha già una storia artistica sul territorio con il suo DRUM CIRCLE

Un Cerchio di Tamburi è un incontro, una gioia, è un ritmo sinuoso, è un’esperienza ipnotica e purificatrice…chiunque può partecipare, con la Facilitazione di Elena Nel Mondo e VincenzoCantatore secondo il metodo di Arthur Hull, che mette a disposizione Grandi e Piccole Percussioni per tutti! I Cerchi di Tamburi, o Drum Circle, sono perfetti per risvegliare la nostra. Energia, per connetterci con la Terra e con gli altri e sono adatti per grandi e piccoli! Lo scopo è quello di divertire ma anche di creare comunità e coesione sociale.

Questa performance aprirà l’Evento che vedrà artisti interpretare brani famosi del repertorio della musica italiana che hanno cantato tutti nel mondo, proporranno anche alcuni loro inediti live, si sa e pensiamo di averlo sottolineato più volte che la manifestazione vuole fare emergere quest’aspetto che a nostro avviso è fondamentale perché dare un palco alla creatività vuol dire creare nuovi artisti che potrebbero essere gli artisti di domani.

Il nostro obbiettivo è anche quello di dare, gratuitamente, una possibilità a questi artisti del territorio, in erba e non, di esternare, far venir fuori il proprio talento con una platea che li ascolta e interagisce con loro, la musica aggrega e i nostri ragazzi possono diventare, come ho più volte sottolineato, i grandi artisti di domani. La musica dal vivo avrà un suo posto e il tutto avrà come cornice una piazza ricca di punti di convivialità attraverso gli street food e la collaborazione di altre associazioni, tra le quali la Proloco del territorio “Casa Torre” che gentilmente sono pronte a collaborare per far si che Note Italiane diventi una grande festa e rassegna musicale.