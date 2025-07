In Puglia arriva “Hokage” per “Cinema Addiction”

La rassegna “Cinema Addiction” a cura di Apulia Film Commission, per il percorso “Geografie contemporanee”, giovedì 17 alle 21 (ingresso è libero fino ad esaurimento posti), offre la proiezione di “Hokage” (2023) di Shinya Tsukamoto, con Shuri, Ouga Tsukao e Hiroki Kono. Il film sarà proiettato in contemporanea a Bari (Anchecinema), a Lecce (Cineporto), a Foggia (Laltrocinema Cicolella in collaborazione con il Comune di Foggia) e a Brindisi (Arena Eden).

Il film è ambientato in un mercato nero che ricomincia a prendere vita dopo la devastazione della Seconda guerra mondiale. In un piccolo ristorante giapponese quasi completamente distrutto dal fuoco, una donna si guadagna da vivere vendendo il proprio corpo. Tutta la sua famiglia è morta durante il conflitto. Un orfano di guerra entra furtivamente nella casa della donna per rubare, mentre un giovane soldato smobilitato arriva come cliente.

I tre incominciano una strana vita insieme. Ma dura poco: i ricordi di guerra del soldato finiscono per distruggere le vite di tutti e tre. L’orfano, dopo aver raccontato che un venditore ambulante del mercato nero gli ha offerto un lavoro, parte con lui per un viaggio, ignorando i tentativi della donna di fermarlo. Il venditore di strada è un uomo intrepido, ma il suo viaggio ha l’orrendo scopo di porre fine alle ferite che gli sono state inflitte durante la guerra.