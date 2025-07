Puglia, Emiliano sui trasporti: “Realizzata rivoluzione”

“Il salto di qualità realizzato in questi anni è senza precedenti. Abbiamo sognato razionalmente e, grazie alla collaborazione di altri soggetti, siamo riusciti a fare la rivoluzione dei trasporti”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante la presentazione a Bari del nuovo Piano triennale dei servizi di trasporto pubblico locale 2024-2026.

“Quando salgo sui treni regionali – ha aggiunto – provo un orgoglio particolare perché vedo turisti e cittadini con le bici, che studiano, con la connessione. Cose mai viste in Puglia”. Parlando delle scelte strategiche per la mobilità regionale, Emiliano ha spiegato: “Ho insistito affinché i trasporti andassero dagli aeroporti e non gli aeroporti sotto casa delle persone, perché questo non è possibile. Occorre però trovare il giusto equilibrio fra investimento e utilità”. Il presidente ha fatto riferimento anche agli investimenti in corso nel Tarantino: “A Taranto stiamo investendo sullo spazioporto, sulle connessioni industriali che riguardano l’aeroporto e la pista cargo di Grottaglie, stanno cominciando i voli regolari di aerei merci e stiamo investendo sul porto”. Emiliano ha poi affrontato il tema del biglietto integrato: «Stiamo discutendo del biglietto unico, tante volte è entrato nei discorsi ma mai è stato realizzato. È complesso, perché significa trovare un accordo fra concessionari diversi». Infine, un bilancio sugli sforzi compiuti per modernizzare il trasporto ferroviario regionale: “Abbiamo ammodernato la flotta ferroviaria più di altre regioni, per andare a sud di Bari ormai il treno è più comodo della macchina”.

Foto repertorio