Ss16, al via sostituzione barriere nella Bat: possibili disagi

A partire da domani, giovedì 17 e fino a mercoledì 30 luglio, saranno avviate le lavorazioni riguardanti la sostituzione delle barriere di sicurezza lungo la statale 16 “Adriatica” in corrispondenza del territorio comunale di Trinitapoli, in provincia della BAT.

L’intervento, che rientra nell’ambito per il potenziamento e la riqualificazione della strada statale prevede la demolizione del cordolo esistente, lo smontaggio delle barriere esistenti e l’installazione di nuove barriere di sicurezza e si pone l’obiettivo di innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza dell’arteria interessata da importanti flussi di traffico. Per consentire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza, in direzione sud, sarà attivo un restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di marcia e di emergenza, nel tratto compreso tra il km 730,400 ed il km 733,150. Il transito sarà garantito lungo la corsia di sorpasso non interessata dalle lavorazioni in corso.

Foto repertorio