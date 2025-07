Bari, “la panchina della legalità” sul lungomare: oggi inaugurazione

Oggi alle ore 10, sul lungomare Araldo Di Crollalanza (all’altezza di largo Adua), sarà inaugurata “la panchina della legalità”, un’iniziativa promossa dal Consiglio del Municipio I su impulso della presidente Annamaria Ferretti, condivisa con l’Associazione Nazionale Magistrati – sezione Bari e realizzata dall’artista Alberto Cramarossa.

La volontà è quella di lasciare un segno nel ricordo dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, il cui sacrificio ha segnato per sempre la storia dell’Italia e della lotta alla mafia. Il loro esempio, il loro impegno e la loro incrollabile fede nella giustizia non appartengono solo alla memoria ma restano un monito costante per tutti, in particolare per le nuove generazioni.

“Falcone e Borsellino chiesero aiuto e nessuno li ascoltò, consegnando la loro vita a una causa in cui credevano profondamente, la lotta alla mafia – commenta Annamaria Ferretti -. Oggi ognuno di noi ha il dovere di rimarcare, in ogni occasione possibile, il valore che il loro sacrificio ha significato per l’Italia intera. E noi, che abbiamo consapevolezza di tutto ciò, abbiamo il dovere di dare valore non solo al ricordo ma all’importanza di onorare con le nostre azioni la loro memoria”.

La panchina sarà inaugurata dal sindaco di Bari Vito Leccese, dalla presidente del Municipio I Annamaria Ferretti e dalla presidente di ANM Bari Antonella Cafagna, alla presenza del prefetto Francesco Russo, del procuratore della Repubblica di Bari Roberto Rossi, dell’assessore alla Legalità Nicola Grasso e delle massime autorità militari e civili cittadine.