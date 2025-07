Manutenzione spiagge, completati gli interventi sui pontili

L’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, rende noto che, nell’ambito dell’accordo quadro per la manutenzione straordinaria e sostituzione dei pontili di accesso al mare del litorale di Pane e Pomodoro e Torre Quetta, sono in corso da questa mattina i lavori di montaggio della struttura di discesa in acqua del pontile centrale di Pane e Pomodoro. L’intervento, realizzato con un investimento di circa 45mila euro, si concluderà domani, complendo le operazioni di manutenzione straordinaria sulla spiaggia cittadina, partite la scorsa primavera.

Nel complesso, i lavori hanno interessato i primi due pontili attraversando la spiaggia da nord (il terzo era stato già manutenuto la scorsa estate), con la messa in sicurezza, la realizzazione di una sottostruttura necessaria a rinforzare l’infrastruttura esistente, la rilevigatura della pavimentazione in legno, la sistemazione di ringhiere e scalette di accesso all’acqua. Per quanto riguarda il pontile centrale, si è scelto di installare una scala con ampia pedana e doppia discesa a mare, una destinata alla salita e l’altra alla discesa, di modo da renderne l’utilizzo più comodo e sicuro.

“Oggi sono felicissimo di trascorrere del tempo a seguire i lavori di posizionamento della nuova scaletta di discesa a mare di Pane e Pomodoro, l’ultimo intervento a completamento dei lavori sulla spiaggia cittadina, fortemente e ostinatamente voluti dal sindaco Vito Leccese, per godere della stagione estiva al mare con tutti i servizi, e anche in modo confortevole – spiega l’assessore Scaramuzzi -. La nuova struttura, in fase di montaggio fino a domani, sarà operativa e fruibile dal prossimo weekend: abbiamo scelto una piattaforma spaziosa con passerella, con due scalette indipendenti, una per senso di marcia, per facilitare la discesa in mare e la risalita. Una soluzione comoda, ergonomica, pensata soprattutto per agevolare i bambini e gli anziani, che potranno così, con maggiore serenità, raggiungere il fondale sabbioso. Ci tengo a sottolineare che avremmo voluto concludere gli interventi entro l’inizio dell’estate ma, purtroppo, la vecchia impresa affidataria dell’accordo quadro di manutenzione, è risultata inadempiente rispetto al montaggio della scaletta. Motivo per cui abbiamo dovuto, con urgenza, individuare una nuova impresa e affidare i lavori, ricorrendo a un altro accordo quadro. Questo ha, inevitabilmente e non per nostra responsabilità, fatto slittare i lavori. Oggi siamo, quindi, doppiamente felici di avere risolto il problema, con una soluzione che, siamo certi, renderà felici tutti i frequentatori della spiaggia. Baresi e turisti, infatti, possono godere di un lido pubblico totalmente attrezzato, con servizi gratuiti, dalle cassette di sicurezza alle cabine spogliatoio, dai nuovi pontili all’impianto di illuminazione potenziato, con attività di animazione e inclusione sociale quotidiane, e particolare attenzione ai bagnanti in condizioni di fragilità. Concludo con un ringraziamento sentito all’assessore al Bilancio Diego De Marzo, che, nell’ambito della manovra di riequilibrio e assestamento generale del Bilancio di Previsione 2025/2027, licenziata dalla giunta comunale e ora al vaglio della commissione di competenza, prima di approdare in Consiglio, ha destinato 300mila euro a opere di facilitazione della balneabilità e pedane per disabili nei Municipi costieri. L’obiettivo è, dunque, realizzare gli interventi, molto richiesti dai cittadini di Palese, Santo Spirito e San Giorgio, entro l’estate 2026”.