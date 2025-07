Tentano di rubare un’auto, ma il colpo fallisce. Le immagini, secondo quanto dichiarato da un residente, sono state girate un mese fa a Palese, in via Maiorano, ma sono diventate virali solo recentemente. Il tentativo di furto è avvenuto nelle ore serali, ma i ladri non sono passati inosservati. Una volta compresa l’impossibilità di portare a segno il colpo sono fuggiti sulla loro auto.