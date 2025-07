Laurea falsa moglie consigliere Pd, chiuse le indagini a Bari

La Procura di Bari ha chiuso le indagini nei confronti di Carmela Fiorella, moglie dell’ex capogruppo in Consiglio regionale del Pd Filippo Caracciolo (attualmente è solo consigliere), per la laurea falsa presentata ad Aeroporti di Puglia nell’ambito di un bando – poi vinto dalla stessa Fiorella – per la posizione da responsabile delle risorse umane di AdP. A Fiorella sono contestati i reati di falso materiale e ideologico, truffa, truffa aggravata e falsa autocertificazione. Fiorella, nel presentare la sua candidatura, aveva indicato una laurea in Economia e management (richiesta dal bando) al posto di quella, effettivamente conseguita nel 2012, in Scienze delle amministrazioni. Titolo, quest’ultimo, che non le avrebbe permesso di essere selezionata. Le indagini della Procura hanno riguardato anche il curriculum che Fiorella presentò nel 2017 ad Acquedotto pugliese, società pubblica nella quale ha ricoperto il ruolo di consigliera di amministrazione fino al 2021. Anche in quell’occasione Fiorella ha indicato di possedere una laurea in Economia e un master di secondo livello conseguito alla Bocconi, mentre in realtà la 38enne ha ottenuto un master di primo livello in Organizzazione del personale. Entrata in servizio in Aeroporti il primo aprile, Fiorella si dimise due settimane dopo. Il 18 aprile, in una nota, ammise le proprie responsabilità sostenendo come il marito fosse ignaro di tutto. Ne dà notizia l’Ansa.