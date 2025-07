Scontro auto-moto: muore giovane motociclista

Intorno alle ore 22 sula Strada Provinciale 144 che collega il comune di Triggiano a Carbonara un ragazzo di 20 anni ha perso la vita in uno scontro tra auto e moto. Il 20enne era a bordo della moto. Una squadra di Vigili del Fuoco è ancora sul posto per le operazioni di messa in sicurezza e per illuminare la zona con la torre fari per consentire i rilievi del caso.