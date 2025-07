Bari, a Palese? “Nuovo lungomare, vecchi problemi”

“Era già tutto previsto, ma la situazione potrà solo peggiorare”. Non nascondono i malumori i residenti del Municipio 5 in merito alla situazione del lungomare di Palese dove, oltre ai disagi legati alla viabilità, non mancano le problematiche relative agli “incivili”. Dalle auto parcheggiate sulla pista ciclabile, fino all’impossibilità di transitare con traffico ad “imbuto” e transito “a passo d’uomo”, ma non solo. Ad aggravare la situazione la questione “già nota” dei parcheggi. Problemi che non riguardano solo il lungomare di Palese, ma anche tutto il Municipio che, secondo i residenti “è abbandonato a se stesso”.

“E noi che speriamo ancora nei vigili – denuncia un cittadino sui social – l’inciviltà è insita in tutta la popolazione senza eccezioni di categoria. Lunedì scorso a Torricella ho visto un campo che andava a fuoco con ulivi secolari che bruciavano fino alla chioma. Un’auto della polizia locale era ferma con il vigile che guardava, poi è andata via. Vento, fuoco che incalzava ho chiamato i pompieri. Hanno detto che nessuno li aveva avvertiti e che sarebbero arrivati immediatamente sperando di salvare quanti più ulivi possibile. Giudicate voi”, conclude. “I vigili – evidenzia un altro riferendosi al lungomare – passano guardano senza fermarsi e proseguono in macchina senza fare niente…l’ho visto con i miei occhi”, conclude. Parole a cui fanno eco quelle dei commercianti.

“Il Municipio 5 sta per implodere – denuncia un commerciante – al netto di tutti i detrattori seriali, dei leoni da tastiera e quant’altro, la situazione sta diventando insostenibile. Il cambiamento spesso è difficile da digerire, ma qui siamo di fronte ad un vero e proprio stato di totale abbandono. Se non c’è controllo da parte della polizia locale, il lungomare di Palese diventerà a breve teatro di qualche episodio spiacevole. La politica deve necessariamente fare la sua parte, essere presente, e quando serve deve avere il coraggio di denunciare. Vi abbiamo votato per rappresentarci o sbaglio? Coraggio…la pazienza penso sia finita”, conclude.