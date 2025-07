Cucina, ricco di vitamine e sali minerali: in tavola il mais

Ricco di vitamine e alleato della salute, intavola oggi portiamo il mais. Conosciuto anche come granturco si tratta di uno degli alimenti più antichi e versatili al mondo. Originario delle Americhe e coltivato da millenni, ha trovato ampio spazio anche nelle cucine europee grazie al suo sapore dolce, alla facilità di preparazione e alle sue proprietà nutrizionali. Oggi, è una presenza familiare sulle nostre tavole, sia sotto forma di chicchi interi che come farina, polenta o snack. Ma andiamo per gradi.

Il mais è naturalmente privo di glutine, quindi adatto anche a chi soffre di celiachia. È ricco di carboidrati complessi, che forniscono energia a lento rilascio, e contiene una buona quantità di fibre, utili per il benessere intestinale.

Inoltre, è una fonte di vitamine del gruppo B, come B1 e B9, importanti per il sistema nervoso e la produzione di energia. Ma non solo. Il mais è anche ricco di antiossidanti, in particolare i carotenoidi (luteina e zeaxantina), che favoriscono la salute degli occhi. Non è finita qui. Oltre ad essere poco calorico e molto saziante il mais è ricco di sali minerali come potassio, magnesio e fosforo, che sostengono il corretto funzionamento muscolare e osseo. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

Tortini di mais e zucchine al forno

Grattugia due zucchine medie e lasciale scolare in un colino con un pizzico di sale. Intanto, in una ciotola, unisci 200 grammi di mais cotto (anche in scatola, ben scolato), un uovo, due cucchiai di parmigiano grattugiato e una manciata di prezzemolo tritato. Aggiungi le zucchine ben strizzate e due cucchiai di pangrattato, regolando di sale e pepe. Amalgama il composto fino ad ottenere una consistenza morbida ma compatta. Ungi leggermente degli stampini da muffin o una teglia antiaderente, distribuisci il composto e cuoci in forno statico a 180°C per circa 25 minuti, fino a doratura. Servili caldi o tiepidi, magari accompagnati da una salsa allo yogurt o una semplice insalata verde.

Polenta con crema di mais e funghi trifolati

Prepara una polenta morbida usando farina di mais (rapida o tradizionale) in base alle indicazioni sulla confezione. A parte, in un mixer, frulla 200 grammi di mais cotto con un mestolo di brodo vegetale caldo fino a ottenere una crema vellutata. Unisci il tutto alla polenta durante la cottura per renderla più ricca e saporita. Nel frattempo, in padella, salta dei funghi (champignon, porcini o misti) con uno spicchio d’aglio, un filo d’olio extravergine d’oliva e prezzemolo tritato. Regola di sale e pepe. Servi la polenta ben calda con sopra i funghi trifolati. Se vuoi, completa il piatto con una spolverata di parmigiano o pecorino.