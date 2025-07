Emergenza caldo, donati 10mila integratori al Comune di Bari

Oltre diecimila integratori per superare l’emergenza caldo a Bari. E’ quanto donato questa mattina dal presidente di Federfarma Bari Vito Novielli che ha consegnato all’assessora alla Giustizia e al Benessere sociale Elisabetta Vaccarella, nella sede della ripartizione Servizi alla persona in piazza Chiurlia, 10.000 bustine di integratori che saranno distribuiti già nei prossimi giorni dalla rete cittadina del Welfare nell’ambito delle attività del Piano operativo per l’emergenza caldo 2025.

Nello specifico i sali minerali saranno consegnati agli operatori delle unità di strada e di prossimità, che provvederanno a distribuirli ai soggetti più fragili, a cominciare dalle persone senza dimora che stazionano in città, mentre altre confezioni saranno donate ai centri famiglia e ai centri anziani della città perché vengano messe a disposizione dei rispettivi utenti.

“Siamo grati a Federfarma, che ormai da anni è al nostro fianco per offrire supporto ai cittadini più vulnerabili – dichiara Elisabetta Vaccarella -. Questa donazione straordinaria è tanto più utile in queste giornate di forte caldo, i cui effetti negativi pesano specie su chi vive in strada o soffre di diverse patologie. Complice il cambiamento climatico, le temperature sempre più elevate mettono a dura prova la salute di moltissime persone che non possono permettersi di lasciare la città per un periodo di vacanza. Per questo, ogni gesto di cura e di attenzione è prezioso: perché ci consente di implementare l’offerta di servizi socio-sanitari che il Comune di Bari mette in campo in collaborazione con la rete cittadina del welfare, che colgo l’occasione per ringraziare”.

“Federfarma e le farmacie del territorio – commenta Vito Novielli – confermano la loro solidale disponibilità ad essere al fianco delle attività dell’assessorato al Welfare e delle associazioni di volontariato per affrontare l’emergenza caldo, ribadendo che le farmacie sono un presidio territoriale di prossimità insostituibile, in particolare per i cittadini più fragili e anziani”.