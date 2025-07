L’eco di Bari nel mondo: i paesi esteri che cercano online informazioni

Bari conquista sempre più attenzione a livello internazionale, non solo per di arrivi e presenze di turisti italiani e stranieri, ma anche per interesse online che anticipa e alimenta opportunità anche in prospettiva futura. Stando ai dati raccolti da BariExperience.com – hub digitale di riferimento per decine di migliaia di utenti internazionali alla ricerca di informazioni sulla città e sul territorio pugliese – gli accessi al portale segnano una crescente curiosità verso la Terra di Bari che si diffonde a macchia d’olio, coinvolgendo circa 168 paesi (esclusa l’Italia da cui proviene il maggior volume di utenti).

La classifica “Top 10 paesi esteri che guardano Bari online” – report estratto dal traffico sul sito negli ultimi 12 mesi – evidenzia un interesse significativo da parte di utenti provenienti dalla Polonia, che guida la graduatoria con quasi

40.000 accessi al sito, seguita da vicino dalla Francia con oltre 30.700. Al terzo posto si posiziona la Spagna con più di 19.000 accessi. Seguono Ungheria (16.600), Germania (oltre 15.000) e Paesi Bassi (più di 8.400), fino a completare la top ten con 8.000 accessi dagli Stati Uniti (in crescita, probabilmente favoriti dal nuovo volo diretto), Regno Unito, Belgio e Austria (rispettivamente 6.600, 6.200 e 5.900).

“Il web ci restituisce una fotografia importante e sempre aggiornata dell’interesse che la città suscita all’estero. Riuscire a catalizzare l’attenzione di decine di migliaia di utenti internazionali attraverso questo hub digitale significa preparare il visitatore a ciò che vedrà e vivrà a Bari. Un processo che stimola l’interesse e che trasforma la curiosità in presenza concreta sul territorio, a beneficio della città, dell’economia locale e dell’intero comparto turistico” ha commentato il dott. Ivan Giuliani, fondatore BariExperience.com e membro direttivo Confcommercio Giovani Prov. Bari.