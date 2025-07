Cade in piscina a Gallipoli, morto bimbo di 7 anni

Non ce l’ha fatta il piccolo bimbo di 7 anni che nella giornata di ieri era stato soccorso dopo essere caduto nella piscina dell’acquapark di Gallipoli. Il piccolo, ritrovato privo di sensi, era stato ricoverato in Rianimazione al Sacro Cuore in condizioni gravissime. Sul caso sono in corso le indagini da parte della Procura di Lecce che ha aperto un’inchiesta a carico di ignoti.