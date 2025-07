Tennis, Hopman Cup: a Bari oltre 20mila spettatori

Si è chiusa con la vittoria del Canada sull’Italia la Hopman Cup 2025, andata in scena per la prima volta in Italia, a Bari, dal 17 al 21 luglio. La storica competizione a squadre miste, organizzata da Tennium e ITF (International Tennis Federation), ha registrato numeri da record e un grande successo di pubblico e visibilità mediatica.

L’edizione pugliese ha rappresentato una triplice prima volta: prima ospitalità italiana del torneo, prima finale tra Canada e Italia, e primo trionfo assoluto del team canadese nella lunga storia della manifestazione, nata oltre trent’anni fa. “Siamo molto soddisfatti della nostra prima Hopman Cup in Puglia, a Bari – ha dichiarato il CEO di Tennium, Kristoff Puelinckx –. È stato un successo strepitoso: sold out quasi ogni giorno, un’accoglienza straordinaria del pubblico e un’atmosfera incredibile. L’entusiasmo sulla stampa e sui social ha confermato l’importanza dell’evento”.

Nei cinque giorni di gare ospitate alla Fiera del Levante, sono stati oltre 20mila gli spettatori dal vivo, con picchi di affluenza durante la cerimonia inaugurale, la semifinale e la finale. A questi si aggiungono oltre 2,5 milioni di telespettatori in Italia, grazie alla diretta su SuperTennis, canale della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), partner ufficiale della manifestazione. Il torneo è stato trasmesso in 80 Paesi. Anche la copertura mediatica ha registrato dati significativi: oltre 400 uscite stampa tra media nazionali e locali (in aggiornamento) e quasi 6 milioni di visualizzazioni su Instagram solo nell’ultima settimana dell’evento. La Hopman Cup 2025 si conferma così uno degli appuntamenti tennistici più seguiti dell’estate, lasciando un segno positivo nel panorama sportivo italiano e pugliese.