Inchiesta Amtab a Bari, FdI: “Nella società cancro malaffari”

“Le notizie di una nuova inchiesta sull’Amtab, da un anno e mezzo in amministrazione giudiziaria, è l’ennesima conferma della mala gestio degli anni passati che abbiano denunciato in più occasioni”. Così i rappresentati di Fratelli d’Italia in merito alla nuova inchiesta che vede coinvolta Amtab relativa, nello specifico, alla questione appalti.

“L’ipotesi di manipolazioni di procedure amministrative per insabbiare affidamenti – prosegue in una nota il partito – la dicono lunga su un sistema che ha rappresentato la regola in un’azienda dove clientele e malavita facevano da padrone. Un vero e proprio cancro del malaffare la fotografia che l’attualità ci consegna giorno dopo giorno. Quel che stupisce è il silenzio di una maggioranza al governo della città da 20 anni, rappresentata anche da quelle stesse persone che sono state al fianco di chi aveva il dovere di controllare ma evidentemente guardava altrove”.

Foto repertorio