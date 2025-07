Si tuffa in mare, ma viene trascinata via dalle onde: paura nel Barese

È stata tratta in salvo nella tarda mattinata di oggi una cittadina francese in difficoltà nelle acque al largo di Giovinazzo. La donna, a bordo di una piccola imbarcazione da diporto insieme al marito, si era tuffata per un bagno ma, a causa delle forti correnti e della distanza dalla barca, non era più riuscita a risalire a bordo.

Nel frattempo, il marito aveva perso il controllo dell’imbarcazione per un improvviso guasto tecnico, lasciando il natante alla deriva e la donna in mare aperto, in condizioni sempre più critiche. A intercettare quanto stava accadendo è stata la motovedetta V.7013 della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari, già in pattugliamento nella zona. L’equipaggio è intervenuto prontamente, recuperando la donna e prestando le prime cure a bordo: le sue condizioni di salute sono risultate buone. I militari hanno poi raggiunto l’imbarcazione alla deriva, assistendo il marito e scortando entrambi in sicurezza fino al porto di Molfetta.

Foto repertorio