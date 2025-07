Sport a Bari, il quartier San Paolo avrà un nuovo playground

Il quartiere San Paolo avrà presto un nuovo playground. L’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi rende noto infatti che il Comune di Bari ha ottenuto un finanziamento di 800mila euro nell’ambito di “Sport Illumina”, l’iniziativa promossa dal ministero per lo Sport e i Giovani e ideata da Sport e Salute Spa per la realizzazione di playground sportivi.

Il progetto mira alla realizzazione di spazi creativi e valoriali capaci di attirare e interagire con la Generazione Z e con tutti gli appassionati, trasformando i playground in luoghi di incontro, socializzazione e attrazione turistica, promuovendo inclusività, sana competizione e creatività, andando oltre il concetto di luogo fisico e connettendo anche diverse fasce d’età attraverso un nuovo concept di infrastruttura sportiva.

Grazie a questo contributo sorgerà un’area pubblica per lo sport in uno spazio compreso tra via Cozzoli e via Pugliese, al quartiere San Paolo. Sarà Sport e Salute a curare la progettazione e l’attuazione stessa dell’intervento, nonché il monitoraggio del cantiere fino al suo completamento, la gestione e la manutenzione del playground per un periodo di 6 anni dall’inaugurazione. In un secondo momento l’amministrazione comunale dovrà stipulare un accordo di collaborazione con Sport e Salute per la gestione del playground.

Obiettivo dell’amministrazione comunale è creare uno spazio accessibile e inclusivo in cui possa essere incentivata la pratica sportiva come elemento indispensabile per la coesione sociale e la crescita sana dei minori del territorio.

“Ci abbiamo creduto fin dal principio lavorando spediti alla candidatura – commenta Domenico Scaramuzzi – e, grazie all’impiego dei fondi messi a disposizione da Sport e Salute, potremo consegnare a bambini e ragazzi, ma anche agli adulti del San Paolo, una nuova area pubblica attrezzata dedicata al tempo libero, allo sport e alla socializzazione. Seguiremo attentamente tutto il processo e, di conseguenza, il cantiere, a cura di Sport e Salute, per la riqualificazione di un luogo, oggi abbandonato, che certamente potrà diventare uno spazio libero di aggregazione e di riferimento per la comunità dei residenti. I playground, lo abbiamo sperimentato negli ultimi dieci anni, sono luoghi preziosi per la socialità e il benessere di tutti i cittadini, anche in chiave intergenerazionale, e per un quartiere popoloso e giovane come il San Paolo questo rappresenta un’ottima notizia”.

“Siamo particolarmente lieti perché poter contare di un’infrastruttura sportiva moderna, in un’area periferica come il San Paolo, che sconta un’oggettiva scarsità di spazi aggregativi, significa stimolare l’incontro, sostenere i nostri ragazzi e rendere migliore questo quartiere – aggiunge la presidente del Municipio III Luisa Verdoscia -. Sentiamo forte il bisogno di rimpossessarci degli spazi pubblici e occuparli per farne luogo di confronto, sviluppo e crescita collettiva”.