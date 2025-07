Televendite, attenzione alle offerte e promozioni “farlocche”

Giusta la sanzione inflitta dall’Antitrust a una società di materassi per pratiche commerciali durante le telepromozioni. Lo afferma Assoutenti, dopo la multa da 3 milioni di euro a Emme Group, titolare del marchio Materassi Marion, per una articolata pratica commerciale scorretta ingannevole e aggressiva nell’attività di promozione e vendita di materassi a marchio Marion.

“Il settore delle televendite è troppo spesso caratterizzato da una scarsa trasparenza verso i consumatori, e si ricorre all’uso indiscriminato di termini come “promozioni” e “offerte speciali” anche quando tali sconti sono “farlocchi”, ossia quando il prezzo pieno non scontato dei prodotti in vendita in realtà sembra non esistere – afferma il presidente Gabriele Melluso – Una pratica sempre più diffusa sia nelle telepromozioni che negli spot tv martellanti di alcune società, e che rappresenta un inganno per gli utenti, spinti ad acquistare beni attraverso l’incentivo di promozioni eccezionali e a tempo determinato, promozioni che in realtà non sembrano tali, con gli sconti che hanno una durata illimitata nel tempo”.

“Il problema, tuttavia, è che grazie a tali pratiche scorrette le società responsabili ottengono ricavi ben superiori alle multe inflitte dall’Antitrust, che rappresentano oramai un rischio d’impresa inserito nei bilanci delle aziende. Per questo occorre studiare nuove misure di intervento, anche attraverso una attività di moral suasion verso i venditori che, incidendo sul dato reputazionale, porta la società a pensarci due volte prima di avviare la pratica commerciale scorretta” – conclude Melluso.