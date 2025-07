Cucina, alleata della salute: in tavola la banana

Versatile in cucina e ricca di nutrienti. Oggi in tavola portiamo la banana, molto più di un semplice frutto. Si tratta di una vera e propria alleata della salute, capace di dare una mano all’umore, al cuore e alla digestione. E non è finita qui: con un po’ di fantasia, può diventare anche protagonista di piatti originali e sorprendenti. Ma andiamo per gradi.

La banana è uno degli alimenti più consumati al mondo, e non è un caso. Ricca di vitamina C, aiuta a rafforzare il sistema immunitario e a proteggere le cellule dallo stress ossidativo. La vitamina B6, invece, è fondamentale per il metabolismo e per il corretto funzionamento del sistema nervoso. Ma il vero tesoro della banana è il potassio, un minerale prezioso per la salute del cuore, per il controllo della pressione arteriosa e per il corretto funzionamento muscolare. Le fibre, infine, non solo favoriscono il transito intestinale, ma aiutano anche a mantenere stabili i livelli di zuccheri nel sangue, rendendo la banana uno spuntino ideale anche per chi vuole tenere d’occhio la glicemia. A tutto questo si aggiunge un altro tassello prezioso: il contenuto di carboidrati complessi, che garantiscono una carica di energia a rilascio lento, perfetta per affrontare le giornate più intense. Infine, la banana è ricca di serotonina, il cosiddetto “ormone del buonumore”, che rende questo frutto un piccolo rimedio naturale contro stress e nervosismo. Ecco due idee semplici e gustose per portarla in tavola in maniera diversa dal solito.

Insalata di pollo e banana

Fate cuocere il petto di pollo su una griglia ben calda e lasciatelo raffreddare. Una volta freddo, tagliatelo a cubetti. In una ciotola capiente unite una banana a testa tagliata a fettine, una mela verde a dadini e della lattuga spezzettata con le mani. Spremete del succo di limone direttamente nella ciotola per insaporire e per evitare che la frutta annerisca. Aggiungete poi noci o mandorle tostate, un filo d’olio extravergine d’oliva, sale, pepe e, se gradite, un pizzico di curry. Mescolate bene tutti gli ingredienti e servite subito.

Crocchette di banana e patate

Lessate le patate fino a quando saranno ben cotte, poi schiacciatele ancora calde in una ciotola capiente. A parte, schiacciate le banane fino a ottenere una purea liscia e aggiungetele alle patate insieme a una cipolla tritata finemente. Unite un uovo e qualche cucchiaio di farina, quindi mescolate il tutto fino a ottenere un impasto omogeneo e facilmente lavorabile. Aggiustate di sale e pepe. Con le mani leggermente inumidite, formate delle piccole crocchette. Scaldate l’olio in una padella e friggetele fino a doratura su entrambi i lati. Scolatele su carta assorbente e servitele calde.