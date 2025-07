Transizione digitale: oltre un milione dalla Camera di Commercio Bari

La Camera di Commercio di Bari mette a disposizione delle imprese e delle associazioni di categoria del territorio di sua competenza 1.100.000 euro attraverso due importanti strumenti di finanziamento:

il Bando Voucher Doppia Transizione: Digitale ed Ecologica (dotazione complessiva 850mila euro). Le domande vanno trasmesse dalle imprese esclusivamente online, tramite il portale Web Telemaco, dalle ore 9:00 del giorno 8 settembre alle ore 12:00 del giorno 8 ottobre 2025, utilizzando la modulistica ufficiale disponibile sul sito della Camera di Commercio di Bari (https://www.ba.camcom.it/info/bando-voucher-doppia-transizione-digitale-ed-ecologica-anno-2025);

il Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di percorsi di accompagnamento delle imprese in ambito sociale, ambientale e di governance ESG (dotazione complessiva 250mila euro). Le domande vanno trasmesse dalle associazioni di categoria esclusivamente online tramite Web Telemaco, dalle ore 9:00 del 1° settembre alle ore 17:00 del 1° ottobre 2025, utilizzando il modello .xml generato dal sistema e firmato digitalmente (https://www.ba.camcom.it/info/bando-esg-2025).

«In un contesto economico in continua trasformazione – afferma la presidente della Camera di Commercio di Bari, Luciana Di Bisceglie – segnato dalle sfide globali legate alla transizione energetica, all’intelligenza artificiale, ai nuovi assetti geopolitici e agli squilibri dei mercati, la Camera di Commercio di Bari riafferma il proprio ruolo di presidio strategico per il tessuto produttivo locale. Con queste misure, intendiamo rafforzare la capacità delle imprese del territorio di affrontare con strumenti concreti e visione sistemica le transizioni in atto, accorciando le distanze tra innovazione, sostenibilità e competitività. La posta in gioco è alta: non riguarda solo il nostro sviluppo, ma il modo in cui sapremo partecipare, da protagonisti, alla ridefinizione degli equilibri produttivi ed ecologici del nostro tempo».