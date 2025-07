Bari, nuovo sistema di pubblica illuminazione nel giardino di via delle Murge al Quartierino

L’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi rende noto che sono partiti questa mattina i lavori per l’installazione del nuovo sistema di pubblica illuminazione nel giardino di via delle Murge, al Quartierino. L’intervento rientra nelle opere relative al secondo contratto attuativo per l’installazione di apparecchiature per gli impianti di pubblica illuminazione per parchi e giardini cittadini in merito ai progetti di azione sperimentale per il verde urbano, greening e forestazione nell’ambito dell’accordo quadro triennale per l’efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio cittadino, per un importo complessivo di 750mila euro.

In un periodo successivo al termine del cantiere, che prevede il montaggio di 4 pali di pubblica illuminazione entro la prossima settimana, sarà installato il sistema di videosorveglianza. A seguire, la stessa tipologia di interventi interesseranno anche il giardino Peppino Impastato, a Catino, e la nuova area verde in via Ricchioni, al San Paolo.

All’interno dello stesso contratto attuativo, a settembre l’azienda incaricata si occuperà di predisporre l’impianto di pubblica illuminazione nel giardinetto di via Amendola ad angolo con vico Capurso, a San Pasquale, e nella piccola area verde attrezzata realizzata in via Oberdan, a Japigia.

“Oggi diamo il via agli interventi nel giardino del Quartierino inaugurato lo scorso anno – commenta Domenico Scaramuzzi – ma entro fine anno porteremo a termine i lavori di installazione dei nuovi impianti di illuminazione nelle 13 aree diffuse in tutta la città che rientrano nell’accordo quadro. Per tutti gli interventi in programma, tra cui figurano anche il giardino in via Gaetano Fiore al San Paolo, l’area antistante la chiesa San Nicola a Catino, il giardino in via Pantanelli a Carbonara e il bosco urbano a Loseto, sono già state predisposte le infrastrutture necessarie alla realizzazione del sistema di pubblica illuminazione. Gli impianti saranno telecontrollabili da remoto grazie a un sistema gestito dalla piattaforma di supervisione generale dell’amministrazione comunale. Così intendiamo offrire ai cittadini una possibilità in più per vivere gli spazi pubblici di tutta la città nelle ore serali, moltiplicando contestualmente i presidi di socialità e aggregazione sul territorio urbano”.