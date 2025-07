Bari, vandali distruggono impianti di irrigazione: danni al verde

È stata approvata ieri dalla giunta comunale la delibera relativa al quarto contratto attuativo per l’affidamento dei lavori di manutenzione e ampliamento degli impianti di irrigazione di giardini e parchi e degli impianti tecnologici ad essi correlati nel territorio della città di Bari, per un importo di 150.000 euro.

L’impresa aggiudicatrice è il CONSORZIO STABILE F2B che dovrà:

disporre di un servizio tecnico esterno che garantisca la massima affidabilità ed efficienza degli impianti; sviluppare strumenti per una efficiente gestione del patrimonio impiantistico del Comune anche attraverso la georeferenziazione della rete di irrigazione; migliorare la qualità e ridurre il costo dei servizi attraverso una razionalizzazione delle spese di manutenzione; entrare in possesso di tutti gli elementi conoscitivi per ottimizzare il funzionamento della rete.

Ad oggi la rete di irrigazione diffusa nella città di Bari comprende circa 110 impianti, costituiti tipicamente dal complesso sintetizzabile in adduzione, serbatoio e rete di distribuzione.

Stante la fattispecie dei lavori, non essendo gli interventi preventivamente determinabili nella loro natura e ubicazione, durante il periodo contrattuale l’amministrazione potrà, in base a una programmazione, o comunque in ragione di situazioni d’urgenza e pronto intervento, richiedere interventi che saranno realizzati al servizio di parchi, giardini e aree comunali attrezzate a verde.

Gli interventi previsti dall’accordo quadro, fatte salve specifiche indicazioni che verranno fornite dall’amministrazione o direttamente dalla direzione lavori, prevedono:

pulizia, disostruzione e ripristino del funzionamento di parti degli impianti di irrigazione e degli impianti tecnologici ad essi correlati;

ripristino della funzionalità idraulica delle tubazioni di irrigazione;

interventi di manutenzione straordinaria sugli stessi impianti;

nuova realizzazione e/o ampliamento degli impianti esistenti;

interventi puntuali di potatura, rimozione e/o ripristino del patrimonio vegetale eventualmente rimosso e/o danneggiato;

reperibilità per pronto intervento, 24 ore su 24, inclusi i giorni festivi.

“In questi mesi abbiamo riscontrato diverse manomissioni e atti vandalici ai danni degli impianti di irrigazione a servizio di parchi e giardini – spiega l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi -. Questo, purtroppo, ha rischiato di vanificare interventi di greening o riforestazione urbana realizzati in tutta la città, mettendo a rischio la sopravvivenza di arbusti e vegetazione. Lo strumento dell’accordo quadro servirà proprio a intervenire in questi casi con tempestività e professionalità, per non perdere neanche più un metro quadro di verde e, in altri casi, a programmare la realizzazione di nuovi impianti moderni ed ecologicamente sostenibili a supporto della nuova dotazione di verde cittadina”.

“È fondamentale in questo momento avere un soggetto reperibile ed efficiente per intervenire sugli impianti di irrigazione a disposizione delle aree verdi della città di Bari -commenta l’assessora al Clima Elda Perlino -. Mai come in questo momento l’acqua è vita per il nostro patrimonio arboreo, e per questo non possiamo permetterci di sprecarne neanche una goccia. L’amministrazione comunale ha scelto di investire sulla cura e sulla manutenzione del verde della nostra città ma questo non significa solo piantumare nuovi alberi e nuove essenze: la cura del verde passa dall’efficientamento del sistema di manutenzione, che in questo caso si dettaglia nell’irrigazione che deve essere monitorata, programmata e gestita. Questo accordo quadro si inserisce nelle azioni strutturali (impianti) e funzionali (contratti di manutenzione) finalizzate a migliorare la gestione del verde pubblico, anche alla luce delle norme che ci impongono soluzioni basate sulla rinaturalizzazione delle aree incolte”.