Resta sempre attivo: al via le attività motorie nei parchi per over65 a Bari

Partono domani, giovedì 31 luglio, con il primo incontro a parco 2 Giugno, le attività del progetto “Resta sempre attivo”, l’iniziativa dedicata al benessere fisico e alla socialità per le persone over 65 durante il periodo estivo, promossa dall’ASD The Studio di Bari con il contributo del Municipio II.

Il programma prevede una serie di appuntamenti gratuiti nei parchi cittadini, con attività motorie leggere condotte da professionisti specializzati nel movimento dolce e nella promozione del benessere della terza età.

L’obiettivo è contrastare la solitudine e la sedentarietà che spesso colpiscono le persone anziane nei mesi estivi, quando molte attività chiudono e le famiglie si allontanano per trascorrere le ferie. “Resta Sempre Attivo”, quindi, intende offrire un’occasione concreta per restare in movimento, rafforzare i legami di comunità e vivere attivamente gli spazi pubblici.

“Con questo progetto vogliamo offrire un’estate diversa alle persone over 65 del nostro territorio – spiegano i referenti dell’ASD The Studio – fatta di movimento, sorrisi e relazioni, all’interno di contesti naturali e di comunità. Un modo per dire che è possibile restare attivi, sempre e a ogni età”.

Dopo il primo appuntamento di domani a parco 2 Giugno, le attività proseguiranno lunedì 5 agosto al parco Gargasole, per poi spostarsi mercoledì 7 agosto nel parco don Tonino Bello. L’ultimo incontro si terrà lunedì 12 agosto, presso il giardino degli Aquiloni. Tutti gli incontri inizieranno alle ore 18.30.

L’ingresso è libero, non è richiesta prenotazione.