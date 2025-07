Nuovi tassisti, oggi in Comune a Bari l’incontro per le 30 licenze

Questo pomeriggio, nella sala consiliare di Palazzo di Città, l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli ha incontrato tutti gli idonei (37) della graduatoria del bando straordinario per il rilascio a titolo oneroso di 30 nuove licenze taxi.

Delle nuove 30 licenze, 20 serviranno a coprire i turni serali e notturni, in particolare per gli utenti dell’aeroporto, mentre le altre 10 sono destinate prevalentemente al trasporto delle persone con disabilità, a conferma del ruolo del servizio taxi quale strumento inclusivo di mobilità urbana.

“Attraverso la procedura per il rilascio delle nuove licenze – spiega Pietro Petruzzelli – l’amministrazione comunale ha voluto far fronte a una situazione critica dovuta all’aumento vertiginoso dei turisti in città, che si riflette inevitabilmente anche sul diritto alla mobilità dei cittadini baresi.

A quanti sono qui e si apprestano a intraprendere questa esperienza professionale, ho ricordato che saranno il biglietto da visita della nostra città, e per questo ho chiesto loro di metterci tutta la professionalità, la passione e, perché no, la simpatia di cui dispongono: perché un’accoglienza positiva contribuisce a rendere più bella l’esperienza alla scoperta di una città e di un territorio. Ancora nel 2025, infatti, il passaparola resta un’arma formidabile per accrescere l’appeal di un luogo agli occhi dei potenziali turisti, e questo al netto delle capacità e dei requisiti dei nuovi tassisti che sono stati valutati dalla commissione del concorso.

L’incontro odierno è stato anche l’occasione per condividere con tutti i partecipanti gli adempimenti utili alla partenza effettiva del servizio e per rassicurarli circa l’impegno dell’amministrazione affinché i flussi turistici legati ai voli diretti non si concentrino solo in alcuni periodi dell’anno ma possano distribuirsi nei 12 mesi.

Nonostante alcune resistenze, vorremmo anche rilanciare la possibilità della doppia guida, per rendere il servizi taxi più efficiente, ma è un’ipotesi che vaglieremo insieme ai nuovi tassisti.

Stimiamo che già entro qualche settimana i primi dei 30 nuovi taxi possano essere in servizio sulle strade e nei punti nevralgici della città”.