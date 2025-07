Sannicandro, abbandonati quattro gattini in una valigia

Nel tardo pomeriggio sono stati rinvenuti, (abbandonati) in una valigia, in un fondo agricolo a Sannicandro, 4 cuccioli di gatto di poco più di un mese. La denuncia è del comando provinciale Guardie Ecozoofile di Bari.

“Una volta messi in sicurezza sono stati affidati alle mani esperte dei volontari. Ringraziamo chi non si è girato dall’altra parte e ha deciso di dedicare parte del suo tempo ad aiutare delle creature indifese. Chiunque volesse contribuire con cibo kitten e/o volesse adottare uno dei #cuccioli può contattare il numero 3294324872 Tanto per ricordare agli habitué:

L’abbandono di animali è un reato in Italia, punito con arresto fino a un anno o con un’ammenda da 1.000 a 10.000 euro, come stabilito dall’articolo 727 del Codice Penale. Dal 1° luglio 2025, la legge n. 82 del 6 giugno 2025 inasprisce le sanzioni per l’abbandono, prevedendo un’ammenda da 5.000 a 10.000 euro”.