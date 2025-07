Viva! Festival, parte la IX edizione in Valle d’Itria

La Valle d’Itria è pronta a vibrare ancora una volta. Venerdì 1 agosto 2025 prende il via la nona edizione del Viva! Festival, appuntamento ormai imprescindibile dell’estate musicale italiana ed europea, che fa dell’incontro tra innovazione e territorio il suo tratto distintivo. In un paesaggio ormai mitico come quello di Locorotondo – insinuato tra ulivi, trulli e pietra bianca – la musica non è solo suono, ma materia viva, rito collettivo, orizzonte di senso. Per tre giorni, dal 1 al 3 agosto, il festival trasformerà la Puglia in un laboratorio sonoro e culturale a cielo aperto, dove ogni performance sarà un atto creativo e ogni incontro un’occasione per riflettere sul nostro tempo.

Il debutto del festival, venerdì 1 agosto, sarà dedicato all’energia della dance e alle molteplici anime dell’elettronica contemporanea. A guidare questa prima immersione sonora sarà Bonobo, uno dei nomi più influenti e raffinati della scena mondiale. Con oltre 2,7 miliardi di stream e una carriera segnata da sette nomination ai Grammy e da una storica residenza di cinque date alla Royal Albert Hall di Londra, Simon Green – in arte Bonobo – ha ridefinito i confini dell’elettronica, esplorando un suono cinematico che fonde groove, ambient e malinconia. Le sue collaborazioni con artisti come Damon Albarn e i suoi eventi trasversali di Outlier lo hanno consacrato come un autentico narratore musicale del nostro tempo, capace di tradurre in beat la complessità delle emozioni umane.

Accanto a lui, sul palco dell’Arena Valle d’Itria, saliranno artisti che incarnano diverse declinazioni della contemporaneità elettronica. I fratelli Parisi, tra i produttori più visionari della scena internazionale, porteranno la loro miscela di virtuosismo strumentale, ricerca sonora e contaminazione globale. Dalla collaborazione con Ed Sheeran fino ai festival come Tomorrowland e Amnesia, passando per il format Casa Parisi, il duo salernitano ha saputo coniugare house, pop e avanguardia in una sintesi folgorante, che al Viva! troverà il suo habitat naturale.

Un altro protagonista della serata sarà Camoufly, figura misteriosa e intrigante del panorama elettronico, noto per l’uso di una maschera e per l’eclettismo del suo linguaggio sonoro, che spazia tra hyperpop, trap e house con tocchi di pura originalità. In pochi anni, Camoufly è diventato un caso internazionale, guadagnando il plauso di giganti dell’elettronica grazie a remix e produzioni che si muovono ai margini delle definizioni canoniche, alimentando un’aura affascinante e sperimentale.

Non mancherà la freschezza di una delle voci più interessanti della nuova scena italiana, Fenoaltea, giovanissimo artista palermitano che ha trasformato la dicotomia tra gioia e malinconia in un’estetica sonora personale e vibrante. Il suo EP “ti fa ballari e ti fa chianciri” è una dichiarazione d’intenti che unisce Palermo, la club culture e un’attitudine profondamente lirica.

A completare la line-up, l’energia di okgiorgio, poliedrico musicista e produttore bergamasco che ha saputo reinventare l’alt dance in chiave emotiva e multidimensionale. Il suo live, accompagnato da due batteristi e visual progettati ad hoc, sarà un’esperienza immersiva che unisce intensità e sperimentazione. Un artista che in tanti hanno paragonato a Jamie XX, ma con una verve perfettamente calata nella nuova scena digital.