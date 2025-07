Bari, pizzeria in fiamme a Carbonara. Nessun ferito

Nella notte del 30 luglio è andata in fiamme la pizzeria ‘Pizza e Core’ in contrada Ferragni a Carbonara. La chiamata ai vigili è arrivata poco dopo la mezzanotte. Una squadra di vigili del fuoco con l’auotbotte ha operato fino alle 3.30 circa del mattino. Non si registrano danni a persone. Al vaglio le dinamiche dell’accaduto.