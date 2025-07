Blitz all’alba nella Bat: armi, traffico di droga e tentato omicidio. Undici misure cautelari

Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Barletta Andria Trani, impegnati nell’esecuzione di 11 misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica. Gli indagati devono rispondere di tentato omicidio, detenzione e porto in luogo pubblico di armi clandestine ed esplosivi e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il dispositivo operativo vede impiegate diverse unità specializzate dell’Arma: il 6° Nucleo Elicotteri, lo Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia e il Nucleo Cinofili di Modugno, a supporto delle pattuglie territoriali.

I dettagli dell’inchiesta e le modalità dell’intervento saranno resi noti nella tarda mattinata di oggi in un incontro nella sede del Comando provinciale Carabinieri di Trani.