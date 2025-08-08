Bari, nuove luci nel parco Annoscia a Japigia

Iniziata l’installazione dei 94 nuovi pali e corpi illuminanti a led nel Parco Annoscia, nell’ambito del progetto di illuminazione degli spazi verdi cittadini.

“Un bellissimo traguardo – commenta il consigliere comunale Lorenzo Leonetti – che affonda le sue radici nel precedente mandato, quando avevo l’onore di ricoprire il ruolo di Presidente del Municipio 1. Oggi, quel progetto vede finalmente la luce, in tutti i sensi”.

Negli ultimi cinque anni, Parco Annoscia è stato completamente riscoperto e valorizzato:

– oltre 6.000 mq di area cani

– nuove piantumazioni con alberi e piante di diverse specie

– diversi spazi per attività sportive