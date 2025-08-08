VENERDì, 08 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
82,990 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
82,990 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, nuove luci nel parco Annoscia a Japigia

Leonetti: "Bel traguardo"

Pubblicato da: redazione | Ven, 8 Agosto 2025 - 09:36
IMG_7595
  • 49 sec
villaggiodelgusto.com

Iniziata l’installazione dei 94 nuovi pali e corpi illuminanti a led nel Parco Annoscia, nell’ambito del progetto di illuminazione degli spazi verdi cittadini.

“Un bellissimo traguardo – commenta il consigliere comunale Lorenzo Leonetti – che affonda le sue radici nel precedente mandato, quando avevo l’onore di ricoprire il ruolo di Presidente del Municipio 1. Oggi, quel progetto vede finalmente la luce, in tutti i sensi”.

Negli ultimi cinque anni, Parco Annoscia è stato completamente riscoperto e valorizzato:
– oltre 6.000 mq di area cani
– nuove piantumazioni con alberi e piante di diverse specie
– diversi spazi per attività sportive

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Porta a porta per i commercianti...

Nella sola giornata di oggi i dati della raccolta porta a...
- 8 Agosto 2025
Dalla città

Bari, apre il terminal bus: firmata...

In vista dell’entrata in esercizio del nuovo terminal bus, è stata...
- 8 Agosto 2025
Dalla città

Bari, 34 anni dopo la Vlora:...

Nel 34° anniversario dell’arrivo della motonave Vlora con 20mila profughi albanesi,...
- 8 Agosto 2025
Musica

Quando TikTok riscopre la bellezza: “Fiore...

Che un tormentone possa nascere su TikTok non è più una...
- 8 Agosto 2025