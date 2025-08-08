VENERDì, 08 AGOSTO 2025
Bari, lavori per nuovi giochi in piazza Umberto

Iniziati gli interventi del Comune

Pubblicato da: redazione | Ven, 8 Agosto 2025 - 12:35
L’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi rende noto che sono partiti i lavori di riqualificazione dell’area giochi di piazza Umberto. L’intervento è finanziato con un importo di circa 28mila euro, nell’ambito dell’accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria e incremento dell’arredo urbano ed attrezzature ludiche in aree a verde e parchi gioco appartenenti al Municipio I.

I lavori riguarderanno la fornitura e posa in opera di una struttura gioco a due torri, attrezzata con ponte, scala in legno con gradini antiscivolo, tre scivoli e pannello attività tris inclusiva. Sarà, inoltre, sostituita integralmente l’attuale pavimentazione con nuove piastrelle in gomma antitrauma.

“Siamo felici di avviare ancora un nuovo intervento di rinascita di un’area giochi, che restituirà alle bambine e ai bambini che vivono o attraversano la nostra città, uno spazio ludico nel cuore di Bari  – commenta Scaramuzzi -. In attesa del più ampio progetto di riqualificazione di piazza Umberto, ci abbiamo tenuto a ricreare l’area giochi, già messa in sicurezza con la rimozione della vecchia giostrina, vandalizzata e pericolante. Tra qualche giorno, entro fine agosto, i più piccoli potranno godere di una nuova zona a loro dedicata, con torri, scivoli e pannelli attività. Obiettivo dell’assessorato, ci tengo a sottolinearlo, è garantire la presenza, in tutta la città e in modo capillare, di piazze e giardini con playground e aree attrezzate a disposizione di grandi e piccoli”.

