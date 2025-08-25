MARTEDì, 26 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
83,320 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,320 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Sigarette di contrabbando vendute in un tabacchi: sequestro nel Foggiano

E anche fuochi di artificio

Pubblicato da: redazione | Lun, 25 Agosto 2025 - 09:18
sigarette contrabbando
  • 28 sec
villaggiodelgusto.com

Nei giorni scorsi, i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Lucera, nell’ambito di mirati servizi di controllo economico del territorio, hanno portato a termine un’operazione che ha condotto al sequestro di sigarette di contrabbando e fuochi pirotecnici detenuti illegalmente.

L’intervento ha avuto luogo presso un esercizio commerciale dedito alla vendita di articoli per la casa, dove sono stati rinvenuti numerosi pacchetti di sigarette privi del contrassegno di Stato, delle marche Marlboro, Winston, Chesterfield e Camel, destinati alla distribuzione sul mercato nero.

Durante le attività ispettive, i finanzieri hanno inoltre scoperto circa 1.900 fuochi pirotecnici occultati in luoghi insoliti – tra cui l’interno di una fotocopiatrice – presumibilmente destinati alla vendita abusiva, in violazione delle normative vigenti in materia di sicurezza. A seguito dell’operazione, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 9.000 euro.

L’azione rientra nel più ampio dispositivo di contrasto ai fenomeni di illegalità economica messo in atto dalla Guardia di Finanza, volto a tutelare i consumatori, garantire il corretto funzionamento del mercato e salvaguardare la salute pubblica.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

Rifiuti lanciati dalle auto: pene più...

Dal 9 agosto 2025 è entrata in vigore in Italia una...
- 25 Agosto 2025
Attualità

Caro prezzi scuola, a Bari torna...

Caro prezzi scuola, anche quest'anno sembrano non scendere i costi dei...
- 25 Agosto 2025
Cultura

Bisceglie si accende con ‘Libri nel...

Dal 29 al 31 agosto il centro storico di Bisceglie ospiterà...
- 25 Agosto 2025
Attualità

Modugno, via al cantiere per la...

Sono iniziate le operazioni di demolizione del cavalcavia di Modugno, a...
- 25 Agosto 2025