Margherita di Savoia, colpi di pistola danneggiano tre auto
Non si registrano feriti
Rifiuti lanciati dalle auto: pene più...
Dal 9 agosto 2025 è entrata in vigore in Italia una...
Caro prezzi scuola, a Bari torna...
Caro prezzi scuola, anche quest'anno sembrano non scendere i costi dei...
Bisceglie si accende con ‘Libri nel...
Dal 29 al 31 agosto il centro storico di Bisceglie ospiterà...
Modugno, via al cantiere per la...
Sono iniziate le operazioni di demolizione del cavalcavia di Modugno, a...