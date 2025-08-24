MARTEDì, 26 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
83,320 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,320 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Margherita di Savoia, colpi di pistola danneggiano tre auto

Non si registrano feriti

Pubblicato da: redazione | Dom, 24 Agosto 2025 - 19:46
carabinieri-auto logo
  • 19 sec
villaggiodelgusto.com

La scorsa notte a Margherita di Savoia, intorno all’1.30, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola che hanno danneggiato tre auto parcheggiate. Non si registrano feriti. Sono intervenuti i carabinieri di Barletta che stanno indagando per risalire ai responsabili.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

Rifiuti lanciati dalle auto: pene più...

Dal 9 agosto 2025 è entrata in vigore in Italia una...
- 25 Agosto 2025
Attualità

Caro prezzi scuola, a Bari torna...

Caro prezzi scuola, anche quest'anno sembrano non scendere i costi dei...
- 25 Agosto 2025
Cultura

Bisceglie si accende con ‘Libri nel...

Dal 29 al 31 agosto il centro storico di Bisceglie ospiterà...
- 25 Agosto 2025
Attualità

Modugno, via al cantiere per la...

Sono iniziate le operazioni di demolizione del cavalcavia di Modugno, a...
- 25 Agosto 2025