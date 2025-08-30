Bari, vendeva alimenti e bevande senza autorizzazione: chiuso circolo privato

Questa mattina, in un’operazione congiunta con il Nucleo Radio Mobile dei CC, un pattuglia della Polizia locale ha proceduto ad ispezionare un circolo privato nel quartiere Libertà, già sottoposto ad ordine cessazione attività di somministrazione alimenti e bevande, emesso con ordinanza del Settore Polizia Annonaria, Ecologica e Attività Produttive n. 927/25 del 19/3/ 25.

Al termine dell’operazione, si è proceduto a porre sotto sequestro 192 bevande di cui 158 di birra e 13 sedie. Contestualmente la pattuglia del Nucleo Annona a seguito dell’inottemperanza all’ordinanza di cessazione, ha provveduto a notificare diffida a cessare attività di somministrazione entro 3 giorni , così come previsto dall’art5 del TULPS: in caso di ulteriore inottemperanza, si procederà all’opposizione dei sigilli al circolo in questione.