SABATO, 30 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
83,438 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,438 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, vendeva alimenti e bevande senza autorizzazione: chiuso circolo privato

Sequestrate 192 bevande

Pubblicato da: redazione | Sab, 30 Agosto 2025 - 14:27
WhatsApp Image 2025-08-30 at 13.23.29
  • 58 sec
villaggiodelgusto.com

Questa mattina, in un’operazione congiunta con il Nucleo Radio Mobile dei CC, un pattuglia della Polizia locale ha proceduto ad ispezionare un circolo privato nel quartiere Libertà, già sottoposto ad ordine cessazione attività di somministrazione alimenti e bevande, emesso con ordinanza del Settore Polizia Annonaria, Ecologica e Attività Produttive n. 927/25 del 19/3/ 25.
Al termine dell’operazione, si è proceduto a porre sotto sequestro 192 bevande di cui 158 di birra e 13 sedie. Contestualmente la pattuglia del Nucleo Annona a seguito dell’inottemperanza all’ordinanza di cessazione, ha provveduto a notificare diffida a cessare attività di somministrazione entro 3 giorni , così come previsto dall’art5 del TULPS: in caso di ulteriore inottemperanza, si procederà all’opposizione dei sigilli al circolo in questione.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Economia

I consumi delle famiglie non aumentano:...

Altro che boom dei consumi: da quasi vent’anni la spesa delle...
- 30 Agosto 2025
Cronaca

Bari, accoltellamento in piazza Umberto: è...

Ancora un episodio di violenza in piazza Umberto. Questa volta in...
- 30 Agosto 2025
Cultura , Eventi

Bari, al via nuova stagione per...

È pronta a ripartire la stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica della Città...
- 30 Agosto 2025
Attualità

In Puglia agosto finisce con la...

Chi vive nelle regioni settentrionali ha spesso la sensazione che l'estate...
- 30 Agosto 2025