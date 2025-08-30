Bari, disordini questa notte nel quartiere Libertà. Interviene la polizia

Disordini questa notte nel quartiere Libertà. Tra mezzanotte e trenta e le 2:00 tra via Sagarriga e via Garruba ci sono stati ancora degli scontri, tra “extracomunitari”, dicono alcuni testimoni. “Ho visto coinvolte oltre 30 persone – racconta una residente – e qui non si vedono mai volanti passare per pattugliare e ce ne sarebbe un disperato bisogno. A questo si aggiunge un problema di rifiuti che dura da un anno ormai e neanche ve lo sto a spiegare. E per quanto sappia che non è responsabilità del sindaco, è comunque responsabilità di una amministrazione che esalta sempre solo determinate zone di questa città e provoca il degrado delle altre. Noi residenti siamo sfiniti. A Bari – dice – esistono due Via Sagarriga Visconti. Una è quella tranquilla, dove si vive tranquillamente, non succede quasi mai niente e i negozi che c’erano non hanno chiuso in massa negli ultimi 15 anni. È la Sagarriga Visconti che da via Dante arriva a Piazza Garibaldi. Poi esiste la Sagarriga Visconti della terra di nessuno, quella tra Via Nicolai e Corso Italia, dove da anni la criminalità si svolge a cielo aperto, si spaccia”.

A confermare i disordini anche un’altra residente: “Questa notte precisamente dalle 00:30 alle 02:00 tra via Sagarriga e via Garruba alcuni soggetti hanno fatto un vero e proprio show. Non è possibile non si dorme più sempre a gridare a prendersi a botte e il sindaco dov’era?”. Anche la polizia conferma l’intervento, ma non parla di risse.