Bari, arrestato spacciatore a Pane e pomodoro

Nella giornata di ieri è stato portato a termine dagli agenti della Polizia locale un arresto nell’area parcheggio della spiaggia Pane e Pomodoro, regolarmente presidiata con agenti del Corpo in divisa e in borghese. Verso le ore 13 sono stati notati due uomini al centro di uno strano scambio di merce e denaro. A quel punto è scattato l’intervento degli agenti che hanno fermato e identificato i due individui, accertando che uno dei due aveva appena ceduto, dietro compenso, circa 3 grammi di sostanze stupefacenti, nascoste dal presunto spacciatore tra le aree verdi del parcheggio.

L’uomo, ventunenne di origini campane, è stato così arrestato per il reato di spaccio dagli agenti municipali, che hanno poi proceduto al sequestro di circa 21 grammi di hashish e di 1085 euro in contanti. All’attività ha partecipato anche una pattuglia dei Carabinieri presente in zona per analoghi servizi di prevenzione.

“L’amministrazione comunale, attraverso il lavoro della Polizia locale, continua a presidiare in modo costante tutto il territorio, non solo le piazze – commenta Carla Palone -. Lo dimostra questa ennesima operazione della Polizia Locale che, in sinergia, con le altre Forze di Polizia, si sta impegnando con tutti gli strumenti a sua disposizione e una complessa organizzazione delle risorse umane disponibili, proprio per garantire il migliore presidio possibile di tutta l’area urbana”.