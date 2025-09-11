Un uomo di 69 anni è morto questa mattina in un incidente sulla strada provinciale Spinazzola-Poggiorsini, nel nord Barese. Stava andando a lavorare a bordo del suo furgone quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada e ribaltandosi più volte sui binari che costeggiano la strada. E’ deceduto sul posto. Sono intervenuti il personale del 118 da Spinazzola, i vigili del fuoco da Barletta e i carabinieri della compagnia di Andria. Le operazioni di soccorso si sono protratte per diverse ore anche per recupero del corpo e la messa in sicurezza dell’area ferroviaria.
Incidente stradale nel Nord barese, morto 69enne
Avrebbe perso il controllo del furgone
